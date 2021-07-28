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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA 28.07.2021, 12:22
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. C.M. idaresindeki 34 JJ 5380 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken yanındaki yolcular İsmail A. (30) ve Mehmet S. (41) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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