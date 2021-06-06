banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Şanlıurfa’da öğrencilerin LGS heyecanı

Türkiye’nin en fazla genç nüfusuna sahip illerinin başında yer alan Şanlıurfa’da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı.

ŞANLIURFA 06.06.2021, 10:22
Şanlıurfa’da öğrencilerin LGS heyecanı

Türkiye’nin en fazla genç nüfusuna sahip illerinin başında yer alan Şanlıurfa’da Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı heyecanı başladı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki LGS sınavı Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan ili Şanlıurfa’da başladı. Toplam iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda 90 soru yer alıyor. Sınav öncesi öğrenciler ve aileleri okulların önünde toplandı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralları uygulanarak okul bahçesine alınırken aileleri ise içeri alınmadı. Sınava yarım saat kala okul bahçesinde tek sıra olan öğrencilere görevliler tarafından sınav kuralları anons edildi. Sınıflara alınmaya başlanan öğreniciler, sosyal mesafe kurallarını ihlal edince görevliler devreye girdi. Öğrencileri uyaran görevliler, yeniden tek sıra oluşturdu. Görevliler, uzun uğraşlar sonunda öğrencileri kontrol altına alıp sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflara aldı.

İlk oturumu 09.30’da başlayan sınavın ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

Şanlıurfa il genelinde toplam 946 okulda 50 bin 966 öğrenci sınava girerken 3 öğrenci ise evden sınava katılacak.
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu