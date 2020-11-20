Şanlıurfa’da ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı

Şanlıurfa’da daha önce 1 lira 25 kuruş olan ekmeğin fiyatı bu günden geçerli olacak şekilde 25 kuruş zamlanarak 1 buçuk liraya yükseldi.

Şanlıurfa’da ekmeğe bu günden geçerli olmak üzere 25 kuruş zam yapıldı. Daha önce 170 gramı 1 lira 25 kuruş olan ekmek, aynı gramajla 1 buçuk liraya yükseltildi. Ekmek fiyatlarının un ve yakacak odun fiyatlarının yükselmesine bağlayan fırın işletmecisi Faruk Kaplan, daha önce 110 lira olan 50 kilogramlık un çuvalının şu anda 162 liraya yükseldiğini, tonu yaklaşık 300 lira olan odunun ise 900 liraya yükseldiğini belirtti. İşçi ücretlerinin de maliyetlere yansıdığını söyleyen Kaplan, bunun da doğal olarak ekmeğe yansıdığını dile getirdi.

Milletimiz anlayışla karşılasın

Ekmeğe gelen 25 kuruşluk zammın kendilerini rahatlatacağını söyleyen Kaplan, vatandaşların fırıncı esnafını anlayışla karşılamasını istedi. Zam yapıldığında vatandaşın, yapılmadığında ise kendilerinin mağdur olduğunu söyledi.

Fırıncı esnafı, herkesin kendince haklı olduğunu belirtirken vatandaş ise 25 kuruş zammın fazla olmadığını ama buna rağmen vatandaşın mağdur olacağını belirtti.