Şanlıurfa’da çiftçilere arı yetiştiriciliği eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarımsal Kalkınma Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 11 Nisan Kültür ve Sanat Merkezinde çiftçilere yönelik “Arı yetiştiriciliği” eğitimi verildi.

Şanlıurfa’da arıcılık faaliyetlerinin daha bilinçli şekilde yürütülmesini sağlamak, tarımda bilinçsiz zirai ilaç kullanımını önlemek ve tozlayıcı olarak arı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde arı ırkları, arıcılık takvimi, arı ürünleri, kaliteli bal üretimi ve arıcılığın Türkiye’deki yeri ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Çiftçilere yönelik arı yetiştiriciliği eğitimi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşirken Akademik Birlik Derneği Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Yaşar Dörtbudak eğitime katılan çiftçilere Arıcılığın Dünya ve Türkiye’deki önemi, Şanlıurfada arıcılığın durumu, Arı ırkları, Arıcılık Takvimi, bilinçsiz zirai ilaçlama, arı ürünleri, kaliteli bal üretiminin nasıl yapılacağı konularında bilgi ve birikimlerini aktardı.

Eğitime ilgili daire başkanlıkları şube müdürlerinin yanı sıra Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Denek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, Doçent Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Şanlıurfa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Kenan Kaya, GAP Araştırma Müdürü Zeyni Aktaş katılım sağladı. Eğitime katılan çiftçiler son derece faydalı bulduklarını belirterek bilgilendiklerini, arıcılıkla uğraştıklarını ancak bu eğitimden sonra bakış açılarının değiştiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimlerin sonunda çiftçilere katılım belgesi verildi.