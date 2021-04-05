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Şanlıurfa’da araç başında telefon kullanan yandı

Şanlıurfa’da, trafik kuralı ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

ŞANLIURFA 05.04.2021, 16:14
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Şanlıurfa’da araç başında telefon kullanan yandı

Şanlıurfa’da, trafik kuralı ihlalleri Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ile denetlenmeye başlandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerini en aza indirmek ve kazaların önüne geçmek amacıyla KGYS kamerayla trafik denetimi gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda KGYS ile kırmızı ışık, emniyet kemeri, cep telefonu ve yaya önceliği kural ihlalleri türünde trafik denetimlerine başlandığı bildirildi.
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