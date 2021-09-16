banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı

Şanlıurfa meclisinde Eylül ayı toplantısı gerçekleşti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı üçüncü oturumu toplantısı gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

ŞANLIURFA 16.09.2021, 12:22
Şanlıurfa meclisinde Eylül ayı toplantısı gerçekleşti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı üçüncü oturumu toplantısı gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Eylül ayı toplantısının üçüncü birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan başkanlığında meclis üyelerinin de katılımıyla meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan mecliste alınan kararların Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu üç konu vardı. Bu konulardan ilki Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ham suyun ulaştırılması konusuydu. Meclisimiz bu konuda Başkanımızı yetkilendirdi. Bunun yanında Hilvan Katı Atık transfer istasyonuyla ilgili bir yetki verilmesi söz konusuydu. Meclisimiz bu yetkiyi de sağlamış oldu. Bir diğer konu ise yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Harran Üniversitesi Kampüsüne gidecek öğrencilerin özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan sıkışıklığı gidermek daha rahat ve huzurlu bir ulaşım imkânlarından yararlanmalarını sağlayabilmek için ek sefer yapacak araç sahiplerine gelir desteği konusuydu. Bu konu da meclis gündeminde görüşülerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e yetki verilmiştir. Alınan kararların Şanlıurfa’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0