Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi akıllı ulaşımda ödülünü aldı

"Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri " kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Görev ve Personel Yönetim Sistemi" yazılımı ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Akıllı şehirler, ulaşım, teknoloji, su, çevre ve enerji sektörlerinin karar vericilerini bir araya getiren 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2021, Türksat’ın iletişim sponsorluğunda 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Farklı disiplinlerde yer alan kurum ve kuruluşlar arasında köprü görevi üstlenerek aynı platformda buluşmalarını, aralarındaki ilişkileri ve sektörü geliştirmeyi sağlamayı amaç edinen AUSDER’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri yarışmasından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Görev ve Personel Yönetim Sistemi" projesi ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen "Görev ve Personel Yönetim Sistemi" yazılımı ile bir ay gibi bir sürede sinyalizasyon arızalarında yüzde 46’ azalma meydana gelirken belirlenen arızalara ise ekipler tarafından anında müdahale ediliyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşları desteklemek amacıyla ICSG 2021 çerçevesinde bu sene 4’üncüsü düzenlenen AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri de sahiplerini buldu. Her yıl daha fazla sayıda proje ve çalışmanın başvurduğu ödüllere, bugüne kadarki en yüksek katılımla 59 başvuru gerçekleşti.