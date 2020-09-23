banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Galatasaray - Fenerbahçe maçını o yönetecek!
Galatasaray - Fenerbahçe maçını o yönetecek!
Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Dolar ne kadar oldu? 23 Eylül euro ve dolar kuru
Ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşinin ifadesi ortaya çıktı
Ölü bulunan ABD'li gazetecinin eşinin ifadesi ortaya çıktı
Yeni iş kapısı: 'HES kodu verilir'
Yeni iş kapısı: 'HES kodu verilir'

Oyun dünyası yapımında sona gelindi

EYYÜBİYE BELEDİYESİ BİR PROJENİN DAHA AÇILIŞINA HAZIRLANIYOR

ŞANLIURFA 23.09.2020, 11:43
2
Oyun dünyası yapımında sona gelindi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelen Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yapımına başlanılan ve hizmete hazır hale getirilen ama pandemi süreci nedeniyle açılışı ertelen Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında sona gelinen çalışmaları Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ve teknik ekiple birlikte inceledi. Birçok projeyi hızlı bir şekilde hayata geçiren ve ardı ardına açılışlar gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi, bir açılışa daha hazırlanıyor. Eyyübiye Belediyesinin, yeni neslin geleneklerden kopmaması için projelendirdiği Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında yapım süreci tamamlanma aşamasına geldi. İçerisinde gülle, topaç, tahta leyli, bilyeli araba, dönme dolap gibi eski oyunların olduğu ve yaklaşık 3 bin 100 metrekarelik alanı kapsayan proje GAP Bölge Kalkınma müdürlüğüyle birlikte yapılıyor. Örnek proje olarak gösterilen ve ülkede ilk olma özelliği taşıyan projedeki son çalışmaları inceleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çocuk oyun dünyasını kısa sürede hizmete sunacaklarını belirtti.

Pandemi nedeniyle açılışının ertelendiğini ve son çalışmaların da bitme aşamasına geldiğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Nostaljik çocuk oyun dünyamızın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Pandemiden dolayı çalışmalarımızı ağırdan aldık ama önümüzdeki ayın başında inşallah nostaljik çocuk oyun dünyamızı çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Çocuklarımız babalarının, annelerinin, dedelerinin geçmişte oynamış oldukları oyunlara çok uzaklar. Örf ve adetlerimizi unuttuk, geleneklerimizi unuttuk. Bir nebze de olsun çocuklarımıza atalarının, dedelerinin oynamış oldukları oyunları kendilerine sergilemek istedik. İnşallah önümüzdeki ayın başında açılışını gerçekleştiririz. Sadece Eyyübiyeli çocuklarımıza değil Şanlıurfalı çocuklarımızın hizmetine nostaljik çocuk oyun dünyamızı sunmuş oluruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2020
İmsak 05:20
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378