Öğrenciler organ bağışı hakkında bilgilendirildi

Harran Üniversitesi Eyyübiye yerleşkesinde okuyan öğrenciler, organ bağışı ve bağışımın önemi konusunda bilgilendirildi.

Harran Üniversitesi Eyyübiye yerleşkesinde 3 - 9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla seminer verildi. Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitim hemşiresi Ayşe Coşkuner tarafından verilen seminere, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet İlyas, İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Nidal Sapmaz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet İlyas, “ Bir gün kendimiz ve yakınlarımız için de organ ihtiyacının olabileceği düsturuyla hareket ederek bu bilince sahip olmalıyız. Buradaki programın bizim için büyük bir fayda sağlayacağı düşüncesindeyim” dedi.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitim hemşiresi Ayşe Coşkuner, Türkiye’deki organ bağışı oranı ve bağışın önemi hakkında bilgi verdi.

Seminerin sonunda organ bağışında bulunmak isteyenlere organ ve doku bağış kartı dağıtıldı. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet İlyas, İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Nidal Sapmaz ve Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitim hemşiresi Ayşe Coşkuner’e teşekkür belgesi verdi.