Mesire alanları sezona hazırlanıyor

Yeşile ve doğaya büyük önem veren Viranşehir Belediyesi, mesire alanlarını bahar ve yaz aylarına hazırlıyor.

Viranşehir belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin en büyük mesire alanlarından biri olan Sulutepe Göletini sezona hazırlamak için bakım ve onarım çalışması başlattı. Ekipler, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde genel temizlik, ağaç budama peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Viranşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturmanın yanı sıra mevcut mesire ve yeşil alanlarını da zenginleştiriyor. Mesire alanları başta olmak üzere yeşil alanlarda periyodik olarak genel temizlik bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Ekipler, Vatandaşların trafik gürültüsünden uzak, huzurlu bir ortamda, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan mesire alanlarında çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları yaparak, Bahar ve Yaz aylarında yenilenen yüzüyle hizmete sunmayı hedefliyor.

Vatandaşlar, başlatılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.