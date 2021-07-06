Kuş yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsalda hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsalda hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Kuş’un beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Ali Çiftçi ve Abdullah Toprak’la ilk olarak Ozanlar kırsal mahallesine geçti. Bölgede sürdürülen yol yapım çalışmalarını mahalle muhtarı Salih Uvaçin ile birlikte inceleyen Başkan Kuş daha sonra Selman mahallesine geçti. Burada da mahalle muhtarı Mehmet Yılmaz ve bölge sakinleri tarafından karşılanan Başkan Kuş ve beraberindekiler Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi. Son olarak Başören mahallesine geçen Başkan Kuş, mahalle muhtarı Übet Kılıç’la birlikte devam eden çalışmaları inceledikten sonra bölge sakinlerinin taleplerini dinledi.

Ozanlar, Selman ve Başören mahalle gezileriyle ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Gerek merkezde gerekse kırsalda hummalı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ozanlar Kırsalındayız. Muhtarımız ile birlikte mahallemizde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Ozanlar Mahallemizden sonra ekiplerimiz Mutlukaya Mahallemize geçecekler ve oradaki vatandaşlarımıza halkımıza hizmetlerimizi sunacağız, sorunlarını bitireceğiz. Peyder pey Kırsal mahallemizdeki sıkıntılarımızı bertaraf edeceğiz. Yılardır sıkıntılar ile boğuşan Selman Mahallemizdeyiz. Muhtarımız ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmaları birlikte inceledik. Elhamdülillah Selman mahallemizdeki çalışmalarımız sonlandırdık. Mahallemizde yaşayan gerek Muhtarımız gerekse mahalle sakinlerimizin mutluluğu bizleri ziyadesi ile memnun etti. Şimdi de Başören Mahallemizde Muhtarımız ile yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Köy içi stabilize çalışmalarımız devam ederken bir yandan da çok amaçlı salonumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah yakın bir zaman içerisinde hem köy içi stabilize çalışmamızı hem de çok amaçlı salonumuzun yapımını bitirip mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. İnşallah bu yıl içerisinde bütün kırsal mahallelerimizin stabilize yol çalışmalarını bitirip, mahalle muhtarlarımızın ve halkımızın taleplerini dinleyeceğiz” dedi.

Ozanlar Mahalle Muhtarı Salih Uvaçin ise, ”Başkanımıza mahallem adına yapmış oldukları çalışmalardan dolayı çok teşekkür derim. Ekibine ve kendisine mahallem adına yaptıkları hizmetten dolayı Allah razı olsun der, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Selman Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz da, ”Mahallemizin sorunları bitmiş durumda. Mehmet Kuş Başkanımıza ve Ekibine çok çok teşekkür ederim. Taleplerimizi yerine getirdiler. Çok şükür bir an önce bitirdiler” şeklinde konuştu.

Başören Mahalle Muhtarı Übet de ”Mahallemizde stabilize yol çalışmaları devam ediyor. Başkanımız ile incelemelerde bulunduk ve mahallemizde taleplerimiz bir bir yerine geliyor“ diye konuştu.