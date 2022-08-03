Kurslarda başarılı olan gençler sınavlara gidiyor

Viranşehir Belediyesinin açmış olduğu ücretsiz BESYO Özel Yetenek Sınavı Kursundan 6 ay boyunca faydalanan gençler, Başkan Salih Ekinci’nin destekleri ile farklı şehirlerdeki üniversitelerde düzenlenen BESYO Özel Yetenek Sınavına katılmaya başladı.

Gençliğe ve geleceğe yönelik büyük adımlar atan Salih Ekinci başkanlığındaki Viranşehir Belediyesi, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla girilen spor bilimleri fakültelerine, beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik ücretsiz hazırlık kursu da açtı. Viranşehir Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlenen kursa katılan yaklaşık 60 aday, BESYO’larda eğitim verilen Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük bölümleri için ciddi bir hazırlık dönemi geçirdi. Uzman eğitmenler tarafından yaklaşık 6 ay verilen kursun ardından gençler, değişik illerdeki farklı üniversitelerde 1 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasında yapılacak BESYO Özel Yetenek Sınavlarına katılmaya hazırlanıyor. Viranşehirli gençler, ilk olarak Kahramanmaraş Üniversitesinde düzenlenecek olan BESYO Özel Yetenek Sınavı için Kahramanmaraş’a uğurlandı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin desteğiyle Kahramanmaraş’a giden gençler, BESYO Özel Yetenek Sınavı için ter dökecek.

Başkan Ekinci, gençlere başarılar diledi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, gençlerin hedeflerine ulaşmaları için her türlü desteği sunduklarını, bundan sonra da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, BESYO Özel Yetenek Sınavına katılacak gençlere başarılar diledi. Kendilerine sağlanan imkandan dolayı Viranşehir Belediyesine teşekkür eden gençler de, “Bize bu imkanı sağladığı ve destekçimiz olduğu için Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.