Karaköprü zabıtadan pazar yerlerinde sıkı pandemi denetimi

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki pazar yerlerinde pandemi tedbirleri konusunda denetim ve uyarılarını sıkı bir şekilde sürdürüyor

Karaköprü’ de pandemi tedbirleri kapsamında Karaköprü Belediyesi tarafından denetimler sıkı tutulmaya devam ediliyor. Pandemi tedbirlerinin özellikle insan sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde uygulanmasını sağlamaya çalışan Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı.

İlçedeki iş yerlerinin yanı sıra pazar yerlerinde de sık sık mesafe ve maske denetimi yapan ekipler esnafı ve vatandaşları pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Pazar esnafının ateş ölçümü ve HES koduyla risk durumunu sorgulayan zabıta ekipleri, pazar yerlerinde alışveriş esnasında maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi gerektiğini esnaf ve vatandaşlara iletiyor.

Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri ayrıca pazar yerlerinde maske takılması konusunda araçlardan sık sık uyarı anonsları da yapıyor.