Karaköprü Belediyespor zirveye yürüyor

TFF 3. Ligde başarılı bir sezon geçiren Karaköprü Belediyespor 15. hafta maçında sahasında ağırladığı Entegre Solar Elazığspor’u 3-0 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Puanını 29’a çıkaran Karaköprü Belediyespor, ligin 3. sırasına yerleşti.

Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. Lig 1. grupta dikkat çeken sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Şanlıurfa temsilcisi 15. hafta maçında sahasında Entegre Solar Elazığspor ile karşılaşırken, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. İkinci yarıda Karaköprü Belediyespor fırtınası eserken 65. dakikada kazanılan penaltı atışını Muhammed Raşit Şahingöz ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Golden sonra baskısını sürdüren kırmızı siyahlı ekip 84. dakikada Kubilay Akyüz’ün golüyle farkı ikiye çıkarken, uzatma dakikalarında son sözü genç futbolcu Emirhan Korkmaz söyledi ve Karaköprü Belediyespor karşılaşmadan 3-0 skorla galip ayrıldı. Maç sonunda futbolcular taraftarlarla birlikte galibiyeti doyasıya kutlarken, bu sonuçla Karbel Karaköprü Belediyespor grupta puanını 29 yaparak 3. sıraya yerleşti. Kırmızı siyahlı ekip önümüzdeki hafta deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacak.