İmam Bakır Mahallesinde cami hizmete açıldı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İmam Bakır Mahallesinde yapımı tamamlanan caminin açılışına katıldı.

Haliliye Belediyesinin de katkılarıyla İmam Bakır Mahallesine yeni bir cami kazandırıldı. Yapımı tamamlanan Hacı Makbule Yaşar Cami, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İl Müftüsü Ramazan Tolan, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı programla açıldı. Canpolat, Hacı Makbule Yaşar Camiinin İmam Bakır Mahallesine hayırlı olmasını diledi. Canpolat, açılışta yaptığı açıklamasında, “Camiler bizim ibadethanelerimiz, aynı zamanda minarelerde bizim İslam’ın sembolüdür. Bu doğrultu çerçevesinde müminler olarak bizler, Haliliye ilçemizin İmam Bakır Mahallesinde bu camiye ihtiyaç vardı. Biz de belediye olarak katkılar sunduk. Aynı zamanda da Makbule Yaşar ismi verilerek Yaşar ailesi de destek sundu. Tabi aynı zamanda mahalleli burayı sahiplendi. Müftülüğümüz dahil olmak üzere burada halkımız ve protokol ile birlikte açılış için buluştuk. Camimiz Haliliye ilçemize, burada bulunan mümin kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan ise Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.