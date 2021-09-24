Hem denetledi hem de uyarıda bulundu

Esnafı ziyaret Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya fahiş fiyatla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını söyledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, cuma namazı öncesi sahaya inerek hem denetim yaptı hem de esnafı uyardı. Beraberinde zabıta ekipleri birlikte Ceylanpınar Caddesine giden Başkan Yalçınkaya esnafı tek tek ziyaret etti. Talep ve önerilere kulak veren Başkan Yalçınkaya gıda denetimi de yaptı. Fahiş fiyat uygulanıp uygulanmadığını ve tarihi geçmiş ürünleri de kontrol eden Başkan Yalçınkaya bu konuda asla taviz vermeyeceklerini dile getirerek “Cumhurbaşkanımızın çağrısı var. Herkes fiyata, zamanı geçmemiş gıdaya dikkat etsin. Biz de fahiş fiyatların uygulanması noktasında belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada hiç müsamahalı davranmayacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Vakti geçmiş gıdaların imhası her zaman zabıtanın kontrolünde. Buradaki esnafımız da bunlara dikkat edecek. Bütün amacımız hem esnafın hem vatandaşın mağdur olmaması” dedi.

Korona virüs salgını ile mücadelede uyulması gereken kuralları da hatırlatan Başkan Yalçınkaya esnaf ve vatandaşlara şu sözlerle çağrıda bulunarak, “Her zaman uyarıyorum. Maske çok önemli ve maske hayat kurtaran bir silahtır. Günde 300 kişinin öldüğü, binlerce vakanın olduğu bir yerde yaşıyoruz. İnsanımızı koruma adına bütün esnaf ve Akçakale halkına maske, mesafe ve temizlik diyoruz. Buna çok dikkat edeceğiz. Bu badireyi birlikte atlatacağız. Herkes kurallara uysun, çağrımız budur” diye konuştu.