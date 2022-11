Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından hasta yakınlarına et dağıtıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Güneydoğu Bölge sorumlusu Umut Can Bozdağ ve beraberinde ki heyet, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kayıtlı hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Hasta yakınlarının sorun ve şikâyetlerini dinleyen heyet, daha sonra 5 kiloluk kolilerde bulunan et ürünlerini dağıttı. LÖSEV Güneydoğu Sorumlusu Umut Can Bozdağ,” Bizler il ziyaretlerimizden birini Şanlıurfa ve Siverek’e gerçekleştirdik. Kayıtlı hastalarımızla toplantılar yaptık, ihtiyaçlarını dinledik ve daha sonrada mutlu et paketlerimizi dağıttık. Çok verimli bir ziyaret oldu, çalışmalarımız Güneydoğu Bölgesinde devam edecektir" dedi.

LÖSEV’in Siverek’te yaptığı çalışmalar için yetkililere teşekkür eden Bir Kan Talasemi Derneği Başkanı İbrahim Dizlek, "Lösemili Çocuklar Vakfı ilçemizde hastalarımıza gıda takviyesi desteğinde bulundular, umarız bu tür ihtiyaçlar ve sağlık alanında ki sorunları ortadan kaldırılması için çalışmalar devam eder. Bizde Dernek olarak bu gibi çalışmalara devamlı desteğe hazırız. Buradan Lösemili Çocuklar Vakfı yetkililerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.