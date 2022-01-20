Harran Üniversitesi olimpiyat kafilesine ev sahipliği yapıyor

Harran Üniversitesi, atletizm milli takımı olimpiyat kafilesine ev sahipliği yapıyor.

2022 yılı Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Avrupa Şampiyonası, uluslararası müsabakaların ön hazırlık kampı, olimpik kadronun katılımı ile Harran Üniversitesinde gerçekleşiyor. Avrupa, dünya, olimpiyat ve uluslararası müsabakalarda yer almak için ön hazırlıklarını yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Kamp Müdürü Şanlıurfalı Cuma Canbek kontrolündeki Milli Takım kafilesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tesislerinde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampında Türkiye ve dünyanın en iyi 45 atletinin bulunduğu kafilede dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının yanı sıra birçok şampiyonada birincilik elde etmiş atletler yer alıyor. Çalışmalarına vakit geçirmeden başlayan ay-yıldızlı ekip, 28 Şubat’a kadar beden eğimi ve spor yüksekokulunda kamp yaptıktan sonra Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonasına katılmak üzere yola çıkacak.