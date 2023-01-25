Haliliye’ye emniyet binası

Haliliye Belediyesi tarafından yapımı üstlenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel atma töreni gerçekleşti.

Şanlıurfa Valiliği himayesinde Haliliye Belediyesi tarafından yapımı üstlenen Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel atma töreni gerçekleşti. Haliliye İlçesinde nüfus yoğunluğunu olduğu Ahmet Yesevi Mahallesinde temeli atılan ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binası, zemin kat ve teras kat olmak üzere 5 kattan oluşacak. İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel atma töreninde açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “İnşallah 1 yıla kalmaz da burada açılışını yapmış olacağız” dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de birer konuşma yaparak İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının hayırlı olmasını diledi.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının temel atma törenine, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.