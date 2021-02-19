Haliliye’de yardım desteği devam ediyor

Haliliye Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında yürüttüğü gıda ve kıyafet yardımlarıyla ailelerin yüzlerini güldürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 20 bin 76 aileye gıda ve temizlik paketi yardımı yapılırken, 8 bin 23 aileye toplamda 30 bin parça kıyafet desteğinde bulunuldu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarını, belirlenen kategorilere göre devam ettiriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Markette, ihtiyaç sahibi aileler, kendilerine verilen kartlarla alışverişini yapıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kaydı bulunan ailelerin çocuklarına da, Giyim Marketten bedenlerine uygun kıyafetler görevliler tarafından teslim ediliyor.

20 bin aileye gıda, 8 bin aileye kıyafet yardımı

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 bin 76 aileye müdürlük bünyesinden gıda ve temizlik paketi yardımı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, 8 bin 23 aileye toplamda 30 bin kıyafet dağıtımında bulunulduğu ifade edildi.

Sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayabilecekleri belirtildi.