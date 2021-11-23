Haliliye’de parklarda yenileme çalışmaları

Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesi, parklardaki yenileme ve trafo boyama çalışmalarıyla parkların çehresini değiştiriyor.

Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla ilçenin yeşil alan miktarını arttıracak çalışmalar ve mevcut parklarda düzenlemeler yapmayı sürdürüyor. Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımına başlanan iki ayrı parkın tamamlanması için ekipler çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Yeni parklarda bordür döşeme ve kırmızı toprak serimini yapan ekipler, çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayarak, yeni parkları vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Bağlarbaşı Mahallesindeki Cuma Gönüllü Parkında ise başlatılan kamelya ve bank yenileme çalışmaları tamamladı. Sırrın Mahallesinde bulunan parklarda da, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü ekipleri tarafından trafo binaları boyanarak, trafoların güzel görünüm kazanması sağlanıyor.