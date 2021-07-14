Haliliye’de 3 mahallede parke döşeme çalışması

Haliliye Belediyesi, üst yapı hizmetleri kapsamında 3 mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını program dahilinde yürüyor. Yeni yol açma, bakım onarım ile asfalt, stabilize ve kilitli beton parke çalışmalarıyla yol hizmetini yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin yol ağını genişletmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü Devteşti ve Karşıyaka Mahalleleri ile Sırrın Mahallesine bağlı Gürcütepe bölgesinde başlattığı kilitli beton parke döşeme çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor. Ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yolları bölge sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyor.

Karşıyaka Mahallesinde yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren eden Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan, yaptığı açıklamada Başkan Mehmet Canpolat ve Haliliye Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.