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Haliliye kırsalında hizmet atağı
HALİLİYE KIRSALINDA HİZMET ATAĞI
ŞANLIURFA 05.08.2020, 16:28
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Haliliye Belediyesi, kırsalda başlattığı hizmet atağını sürdürüyor.
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde stabilize yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cazibe merkezi olması hedeflenen Konuklu Mahallesinde başlattığı yeni yol açma ve mevcut yollarda stabilize çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, mahallede çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan mahalleye kurulacak olan semt pazarı için de hazırlıklar devam ediyor. Yeri belirlenen semt pazarının zemin dolgusu belediye tarafından tamamlandı. Vatandaşların hizmetine girmek için gün sayan semt pazarı çalışmalarında sona gelindi.
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