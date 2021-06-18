Haliliye Belediyesinden çölyaklılara destek

Haliliye Belediyesi, ilçede ikamet eden çölyaklı 375 kişiye, içerisinde glutensiz ekmek ve gıda ürünlerinin bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “gönüllere dokunacağız” anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardımlarını, çölyaklılar için de periyodik olarak devam ettiriyor. Glutensiz Ekmek Fırınından Şanlıurfa’da ikamet eden tüm çölyaklılara ücretsiz ekmek dağıtımı yapılırken, Haliliye’de ikamet eden çölyaklılar için de periyodik olarak gıda paketi dağıtımları gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye Çölyak Federasyonu ve Şanlıurfa Çölyak dernek Başkanı Hasan Doğan’ın katıldığı programla çölyaklılara, içerisinde glutensiz ürünlerin yer aldığı gıda paketlerinin dağıtımı sağlandı.

Gıda paketlerini alan çölyaklılar, Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederken, Dernek Başkanı Hasan Doğan’da, çalışmanın örnek bir çalışma olduğunun altını çizdi.