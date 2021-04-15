Halfeti’deki gezi teknelerine "takip sistemi"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Halfeti ilçesinde bulunan gezi teknelerine konum ve hız takibi yapabilen bir takip sistemi kuruldu.

Ulaşımın her alanında yenilikçi çalışmaları yakından takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri kıyısında genellikle yerli ve yabancı turistlere hizmet veren gezi teknelerini takip sistemiyle kontrol altında tutacak. Bu kapsamda Halfeti’de bulunan gezi teknelerinin Şanlıurfa’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli yolculuk yapabilmeleri için güzergah, konum takibi, hız optimizasyonu takibi yapılarak güvenli bir yolculuk hedefleniyor.

Takip sistemi ile kaza oranlarını düşürülmesi, olası bir kaza durumunda teknenin yerini belirlemek ve teknelerin hız sınırlarını aşıp aşmadığını kontrol altında tutmak amacıyla böyle bir çalışmayı hayata geçirildiği belirtildi. Takip sistemi montajının tamamlanması ile birlikte tüm iç sularda çalışan gemi ve yüzer dubaları araç takip ve kamera sistemleriyle izlenebilir hale getirilerek güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.