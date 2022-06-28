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Gençlerin ikinci adresi, gençlik merkezleri oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan gençlik merkezleri yaz sezonunda gençlerin en yoğun ilgi gösterdiği merkezler arasında yer aldı.

ŞANLIURFA 28.06.2022, 11:33
Gençlerin ikinci adresi, gençlik merkezleri oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan gençlik merkezleri yaz sezonunda gençlerin en yoğun ilgi gösterdiği merkezler arasında yer aldı.

Şanlıurfa’da gençlerin sportif ve kültürel aktivitelerle zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Gençlik merkezleri, gençlerin ikinci yuvaları oldu. Okulların kapanmasıyla birlikte gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Siverek Şehit Polis Serdal Toprak Gençlik Merkezi’nde birçok branşta kurs veriliyor. Sportif aktivitelerden kültürel aktivitelere kadar uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Siverek Şehit Polis Serdal Toprak Gençlik Merkezi kurs eğitmenleri merkezde birçok branşta uzman eğitmenler tarafından eğitimler verildiğini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

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