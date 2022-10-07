Gençlere istihdam sağlayacak fabrikada sona doğru

Karaköprü Belediyesinin gençlere istihdam sağlamak için Organize Sanayi Bölgesinde inşa ettiği fabrika büyük oranda tamamlanırken, kısa süre sonra açıldığında yüzlerce gencin istihdam kapısı olacak

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen ‘Çalışan ve Üreten Gençler Projesi’ istihdam atağı Karaköprü Belediyesinin şehre kazandıracağı fabrikanın yapımında sona gelindi. Ayakkabı üretimi sektörüne hizmet edecek olan ve yüzlerce genç için istihdam kapısı olacak fabrikanın inşaat çalışmaları sona ererken, iç dekorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından hizmete hazır hale gelecek. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, fabrikadaki çalışmaları incelerken, yüklenici firmadan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Baydilli, fabrikanın bir an önce müteşebbise teslim edilip faaliyete başlaması için son çalışmaların da kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve belediyelerin ortaklığında güzel bir istihdam atağı başlatıldığını ifade eden Baydilli, şehre kazandırılacak fabrikalar ile birlikte kendilerine iş talebinde bulunan gençleri buralara yerleştireceklerini ifade etti. Baydilli, “Şanlıurfa 20 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç şehri olarak dikkat çekiyor. Bu genç ve dinamik nüfusa istihdam oluşturmak için güzel bir fabrika girişimi başlatıldı ve biz de Karaköprü Belediyesi olarak Organize Sanayi bölgemizde bir tane fabrika inşa edip şehrimize kazandırdık. Fabrikamız tamamlandı ve küçük çalışmaların ardından burayı işletecek olan müteşebbise teslim edeceğiz. Daha sonra fabrikamızın açılışını gerçekleştirip iş talebinde bulunan çok sayıda gencimizi İnşallah burada istihdam edeceğiz. Bu projede emeği geçen bakanlığımıza, valiliğimize ve tüm belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gençlerimizin istihdamı için çok önemli bir proje ve biz de üstümüze düşeni yaptık. Fabrikamız şimdiden şehrimize, gençlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesinin organize sanayi bölgesinde yaptığı fabrika işletecek müteşebbise teslim edildikten kısa bir süre sonra hizmete açılacak.