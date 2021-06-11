Eyyübiye’de dev sera tesisi kuruluyor

Eyyübiye Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçeye dev sera tesisi kuruluyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçeye dev sera tesisi kuruluyor. Kuş, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçiriyor. İlçede istihdam oluşturma adına çalışmalar yürüten Başkan Kuş, Sera projesi ile işsizliğin önüne geçmeyi hedefliyor. İlçede kurulması planlanan ve fizilibilite çalışmaları tamamlanan proje için imzalar atıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresindeki imza törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Mehmet Açıkgöz ile Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı katıldı. İmzalanan protokol ile ilçede 3 adet 5 dekarlık, 10 adet 1 dekarlık ve 4 adet 250 metrekarelik sera yaptırılarak, buralarda üretim gerçekleştirilecek. Ayrıca 250’şer metrekarelik seralarda alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik demostrasyon çalışmaları da yapılacak. proje ile başta dezavantajlı gruplar olmak üzere istihdam sağlanması ve elde edilecek gelir sayesinde yeni projeler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreni sonrası beraberindekilerle alana inen Kuş, birinci etap çalışma sonrası alanı daha da genişleterek ilçede seracılık faaliyetlerini artırmayı ve istihdama büyük katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı. Kuş, “Göreve geldiğimiz gün bizi en çok heyecanlandıran projemiz Sera Kent Projesiydi. Göreve geldiğimiz gün Eyyübiyeli kardeşlerimize birçok sözümüz vardı ve bugüne kadar vermiş olduğumuz bir çok sözümüzü yerine getirdik. Sera Kent Projesi için çok ciddi mücadelemiz oldu. Gerek İlçe Başkanımız, Meclis Üyesi arkadaşlarımız ve Eyyübiye Belediyesi Personeli arkadaşlarımız ile birlikte bütün eforumuzu harcadık. Bugün Sera Kent Projemizi Şanlıurfalı ve Eyyübiyeli kardeşlerimiz ile buluşturuyoruz. Bugün Gap İdaresi Bölge Müdürlüğü Başkanımız ve Tarım Orman ve İl Müdürümüz ile protokolümüzü imzaladık. İhaleye hazır. Önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacak ve Sera Kent ilk etabını en fazla 3 ay sonra Eyyübiye’ye kazandırılmış olacak” ifadelerini kullandı.