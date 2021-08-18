Eyyübiye sokakları kilitli parke taşlarla döşendi

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım yapım çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım yapım çalışmalarıyla vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye devam ediyor. Daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için gece gündüz demeden çalışan Eyyübiye Belediye, vatandaşların yaşadığı sorunları da bir bir gidermeye devam ediyor. Eyyüpnebi ve Ruha Mahallelerindeki 3571. Sokak ile 3924 ve 13. Sokakta yaşanan yol sorunu vatandaşların talebi ve ekiplerin anında müdahalesi ile giderildi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri 2 ayrı ekiple sokakları kilitli parke ile döşeyip, vatandaşların taleplerini anında yerine getirdi. Ruha Mahalle Muhtarı Mehmet Polat ve Eyyüpnebi Mahalle Muhtarı Mahmut Karakuşlu, “Sağ olsun Başkanımız Mehmet Kuş’a durumu iletir iletmez hemen ekipleri yönlendirdi. Mahallemizdeki sokaklar yapıldı. Başkanımız Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.