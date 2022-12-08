“Engelsiz kitap’’ lansmanı yapıldı

Şanlıurfa’da düzenlenen 5. Ulusal Kitap Fuarında hayallere giden yolda her engel aşılır, kitabın yazarı Mehmet Furkan Kısmet ile +1 Farkla Sevgi kitabının yazarı Hatice Kübra Biçer engelsiz kitap lansmanında okuyucularıyla buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 5. Ulusal Şanlıurfa kitap fuarı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 5. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarında düzenlenen ‘Engelsiz Kitap’ lansmanına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç ile çok sayıda davetli katıldı.

Hayallere Giden Yolda Her Engel Aşılır, kitabın yazarı Mehmet Furkan Kısmet ile +1 Farkla Sevgi kitabının yazarı Hatice Kübra Biçer okuyucularıyla buluşarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’a imzalı kitabını hediye etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, “Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezimiz tarafından düzenlenen ‘’Engelsiz Kitap’’ lansmanı hakikaten büyük bir önem arz etmektedir. Hayatta her birimizin bir engelli adayı olduğumuzu bilerek bu şuurla hareket etmeliyiz. 2 önemli kitap ve 2 önemli eser hayatın gerçek kesitlerinden esinlenerek yazılan bu kitaplar aslında bu kardeşlerimizin bir yandan toplumda farkındalık yaratma adına önemli eserlerdir” dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise “Şehirler imar edilir, ihya edilir, binalar inşa edilir yollar yapılır ama ast olan insanlarımızı inşa etmek ve hayata hazırlamaktır” ifadelerini kullandı.