Ekinci üst yapı çalışmalarını inceledi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kırsal mahalle yollarına yönelik sürdürülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe merkez ve kırsal alanda hizmet atağını sürdüren Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal Düzik Mahallesinde stabilize yol yapım çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, birim yetkililerinden bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Ekinci, ekiplerin hem merkezde hem de kırsalda sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla Viranşehir’i kışa hazırladığını söyledi.

Vatandaşların ilettiği talepleri bir bir karşılamaya devam ettiklerini dile getiren Ekinci, “Gerek merkez gerekse de kırsal mahallelerimizde üst yapı çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Şu anda Kadıköy’ün Düzik mezrasındayız. Bu bölgemizde yol sıkıntısı vardı. 30-40 yıldır bu mezramıza hizmet gelmemiş. Gerek muhtarımız gerekse de köy sakinleri bize bu sıkıntıları ifade ettiler. Bizler de ekiplerimizi buraya yönlendirdik. İnşallah kısa bir süre içerisinde yolu bitirip mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Yapımına başladığımız yolun şimdiden mahallemiz sakinlerine hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.