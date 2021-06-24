Ceylanpınar’da haşereyle mücadele sürüyor

Ceylanpınar Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile ilçe merkezi ve kırsalında haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ceylanpınar Belediyesi, vatandaşların haşerelerden uzak rahat bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla seferber oldu. Toplam 6 araç üstü ekipmanla kent merkezi ve kırsalında haşerelere karşı yapılan çalışmalar, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Gün içerisinde beyaz masaya gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yapıyor. İlçe genelinde yer alan kanalizasyon giderleri, çöp konteynerleri, dere, yeşil ve sulak alanlarda etkili olarak ilaçlama çalışmaları yapan ekiplerin mücadelesinin yaz boyunca süreceği bildirildi.

Ceylanpınar Belediyesi’ne bağlı Sağlık İşleri ekipleri, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ürünlerle organize ettiği ilaçlama planında, ilçe merkezi ve kırsalında 6 araç üstü ekipman desteğini kullanarak çalışmalarda etkinliği sağlıyor.