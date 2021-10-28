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Büyükşehirden öğretmenler için muhteşem konser

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamalarında Şanlıurfa’da göreve başlayan ve Şanlıurfa’da öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir konser düzenlendi.

ŞANLIURFA 28.10.2021, 16:04
Büyükşehirden öğretmenler için muhteşem konser

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamalarında Şanlıurfa’da göreve başlayan ve Şanlıurfa’da öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bir konser düzenlendi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen konserde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Urfa Ahengi Müzik Topluluğu Şanlıurfa’ya özgü türküleri öğretmenler için seslendirdi.

Kültür ve Sanatsal faaliyetleri sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının ‘’Geçmişin Işığı, Geleceğin Pusulası Öğretmenlerimiz İçin’’ sloganıyla organize ettiği, Urfa Ahengi Müzik Topluluğunun sahne aldığı konsere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Müzik dolu geceye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yan sıra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Milli Eğitim teşkilatı mensupları, ilgili daire başkanları, birim müdürleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

”Öğretmenlik dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu ifade ederek bu kutsal mesleği icra ederken hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum dedi. Başkan Beyazgül,” Duyunca duygulandığım iki kelime var ki bunlardan biri anne diğeri ise öğretmendir. Anne, bütün güzel duyguların harmanlandığı bir kelimedir. Bugün eğer bu günlere geldiysem beni yetiştiren öğretmenlerimizin emeği çok büyüktür. Benim için öğretmenin küçüğü büyüğü yoktur bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözü ışığında tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

”Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ise konuşmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini belirterek öğretmenlerimizi müzikle, sıra gecesiyle buluşturan emeği geçen herkese teşekkür ederek Şanlıurfa’nın piri Kazancı Bedih’i rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı.

“Bir başkandan daha fazlası”

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yapan Büşra öğretmen ise programda bir anısını paylaşarak okuluna Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği projeksiyon cihazı ve tüm desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek bir başkandan daha fazlası ifadelerine yer verdi.

Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleşen konserde sahne alan Urfa Ahengi Müzik grubu birbirinden güzel eserleri öğretmenler için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda öğretmenlere çiğköfte ikram edildi. Konser, çeşitli hediyeler ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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