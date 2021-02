Büyükşehir kente modern tesisler kazandırıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde hizmete sunduğu son derece hijyen ve modern mezbaha ile vatandaşların sağlıklı koşullarda et tüketebilmesini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin daha sağlıklı ve modern teknik ekipmanlarla kesim yapmak için inşa ettiği yeni mezbahada aynı anda daha fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu konuların başında gelen hayatın her noktasında temizlik anlayışı hizmete sunulan modern mezbahada eksiksiz olarak uygulanıyor. Sağlıklı nesiller için hijyenik ve modern tesisler yapmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu mezbahayla teknolojik ve modern ortamlarda kesim işlemlerini gerçekleştirerek vatandaşların sağlıklı et tüketimi için her türlü önlemi alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Et ve Süt Kombine Kompleksinde kesilen büyük ve küçükbaş hayvanların dağıtımı son sistem soğutuculu et nakil araçlarıyla gerçekleştiriliyor.