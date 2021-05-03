Bozova kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Asfaltlama sezonunun başlamasıyla birlikte Şanlıurfa’nın incisi Bozova ilçesinde yol çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, asfalt serimi öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Şanlıurfa’da hava sıcaklıklarının asfaltlamaya uygun hale gelmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde asfalt öncesi stabilize yol yapım çalışmaları yürüterek yolları asfalta hazır hale getiriyor.

Merkezde yaptığı yeni yol açma, asfaltlama çalışmaları, yatırım ve düzenleme çalışmalarıyla Şanlıurfa’yı bölgesinde örnek gösterilen bir şehir haline getirme hedefi ile çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeye eşit hizmet sloganı ile hareket ederek kırsal ilçe ve mahallelerinde de önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin çalışmalarıyla 2021 yılı asfalt sezonu İçin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren ekipler, Bozova kırsalında 3 ayrı noktada hizmet veriyor.

Bozova ilçesinde 74 kilometre greyderli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürüten ekipler, 77 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Ekipler ayrıca, 57 kilometre mekanik yol çalışması, 2931 ton asfalt İle yolların bakım onarımını tamamladı. Çalışmalar kapsamında 586 metre beton boru da uygulandı.