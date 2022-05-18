Bozova Belediyesinden haşereye karşı ilaçlama

Bozova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, larva başta olmak üzere karasinek ve sivrisinek ile mücadele için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz aylarında gecelerin kabusu olan ve uykuları bölen sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un talimatları doğrultusunda ilaçlama çalışmaları başlatıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Bozova kent merkezi başta olmak üzere tüm kırsal mahalle ve mezralarda belirlenen program dahilinde ilaçlama çalışmalarına gece geç saatlere kadar sürdürüyor.

Halkın sağlığını düşünerek yaz aylarının vatandaşların kabusu olan sivrisinek ve karasinekle mücadele için 6 ekiple Bozova ilçe genelinde girilmedik sokak cadde ve mezra bırakılmadan ilaçlama çalışmaları tam hız devam ettiklerini söyleyen yetkililer, teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personelinin, gün içinde ve gece geç saatlerde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini belirtti.