Bölgenin en büyük hayvan pazarında çalışmalar devam ediyor

Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaylak Mahallesi’nde başlanılan bölgenin en büyük hayvan pazarı ile semt pazarının inşaatı devam ediyor. Bölgede incelemede bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve Belediye Meclis Üyesi Ali Ekinci çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçeye bağlı kırsal Yaylak Mahallesi’nde ilkel bir şekilde olan ve yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan geçilmeyen, bölgenin en büyük canlı hayvan ve semt pazarı inşaatında incelemede bulundu. Aksoy, göreve geldiği ilk günden itibaren hem bölgeye hem de kırsal Yaylak Mahallesi’ne yakışır, daha modern bir canlı hayvan pazarının yapılması için talimat vermişti. Kısa sürede hayata geçirilen projelerde sona doğru yaklaşıldı.

Bölgenin en büyük pazarlarından biri olan Yaylak Hayvan Pazarı, açıldığında bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Yapımında sona doğru yaklaşılan hayvan ve semt pazarında, kış ve yaz dönemlerinde artık vatandaşlar daha rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilecek. Daha önceleri tek alanda hizmet veren pazarda canlı hayvan satış noktaları ayrı, sebze ve meyve yerleri ayrı, diğer ürünler ise ayrı yerlerde satışa sunulacak. Pazarın tamamlanması ile birlikte içerisinde idari bina da hizmete geçmiş olacak.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, mahalledeki esnaftan alışveriş yaparak sohbet etti. Pazarın Kurban Bayramı’ndan önce faaliyete geçmesi bekleniliyor.