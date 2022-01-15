Beyazgül, suya zam iddialarına cevap verdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, suya zam yapıldığı yönündeki iddialara cevap vererek, Özdiker Kuyumcular Çarşısı hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Beyazgül, suya zam yapıldığı yönündeki iddialara ve Özdiker Kuyumcular Çarşısı hakkında merak edilen sorulara cevap açıklamasında bulundu. Beyazgül, yaptığı açıklamada, “Yalan ve iftiralara halkımız artık inanmamaya başladı. Kendilerine inanılmayınca artık şahsımın fotoğrafını kullanıp yalanlarını yine şahsım üzerinden dillendirmeye başladılar. Konu hakkındaki iddiaları ve yapılan asılsız paylaşımlar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulundum. Bu yalanları üretenlerin, iftiraları atanların köklerine kadar ineceğiz. Yalan ve iftiralarla memleketin önünü kesmeye kimsenin hakkı yoktur. İdarecileri karalamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Yalan ve iftiralarla bizlerden bir taviz de alamayacaklar. Su zammıyla ilgili haber tamamen yalan bir haberdir” dedi.

“Özdiker konusunu esnaflarımızla anlaşarak bitireceğiz”

Özdiker Kuyumcular Çarşısı ile ilgili de konuşan Beyazgül merak edilen noktalarla ilgili bilgiler aktararak, "Halkımızın Özdiker Çarşısı ile ilgili talep ve istekleri var. 15 Ocak’a kadar kamulaştırma kararını alıp almayacağımızı bildireceğimizi ifade etmiştim. Belirttiğim tarih gelmeden kamulaştırma talimatını verdim. Şuan da 25 kamulaştırma var ve devam ediyor. Özdiker konusunu halkımızın istediği şekilde oradaki esnaflarımızla da anlaşarak bitireceğiz. Özdiker Kuyumcular Çarşısının yerine yeşil bir alan düşünüyoruz. Ancak yine halkımıza soracağız halkımız ne isterse o yönde bir proje geliştirip uygulayacağız. Biz Şanlıurfa halkına hizmet etmeye kültür ve turizmin şehri olan Şanlıurfa’nın şahlanışının devam etmesi için elimizden gelen büyün çabayı sarf edeceğiz. Her zaman olduğu gibi halkımızın duasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.