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Beyazgül Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılarla bir araya geldi.

ŞANLIURFA 07.10.2021, 16:18
Beyazgül Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılar için gece düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gaziantep’te yaşayan Şanlıurfalılarla buluştu.

Şanlıurfa, Birecik, Bozova, Halfeti, Siverek ve Suruç derneklerinin katılımıyla Gaziantep’te düzenlenen Şanlıurfalılar Gecesine katılan davetliler, sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türkülere hep birlikte eşlik etti. Geceye, Beyazgül’ün yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurul Üyesi Dr. Hayri Baraçlı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Şanlıder Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ile davetliler katıldı. Şanlıurfalılar buluşmasında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa ile Gaziantep’in rakip değil kardeş iki şehir olduğunu söyledi.

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