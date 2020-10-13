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Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını dinledi

BAŞKAN KUŞ VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

ŞANLIURFA 13.10.2020, 14:49
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Başkan Kuş vatandaşların sorunlarını dinledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinlemeye devam ediyor. Hayati Harrani Mahallesi’nde gezilerini sürdüren Kuş vatandaş ve esnafla soranlarının çözümü kavuşması için ilgili birimlere talimat verdi.

Saha gezileriyle ilgili olarak açıklama yapan Kuş,” Her zaman olduğu gibi bugün de esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelip, hem taleplerini dinledik hem de esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

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