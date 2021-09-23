Başkan Kuş sahada çalışmaları yerinde inceliyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sahada ekipler tarafından süren ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş bir yandan rutin çalışmaların takibi yapmak diğer yandan ise esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlemek için sahadan bir an olsun ayrılmıyor. Çalışmaları yerinde inlemeyi tercih eden Başkan Kuş son olarak beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Meclis Üyeleri Abdulkadir Karakeçili, Abdulkadir Akbaş ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışmaları yerinde incelemek üzere ilk olarak 15 Temmuz mahallesine geçti. Burada yapımı tamamlanma aşamasında olan şelale park ve kitap otağını inceleyen Başkan Kuş daha sonra Akşemsettin Mahallesine gitti. Burada da beraberindekilerle birlikte Muhtar Teber İzol ile buluşan Başkan Kuş, asfalt çalışmaları tamamlanan sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Eyyübiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kuş,” İlçe başkanımız, muhtarımız, meclis üyemiz ile birlikte Akşemsettin Mahallemizde yapmış olduğumuz çalışmaları inceledik. Vatandaşlarımız ile görüşüp hasbihal ettik. Malumunuz Akşemsettin Mahallemizin 1599. Sokağında ciddi manada sıkıntı vardı, ağır taşıtların geçmesi nedeni ile bu sokağımızda meydana gelen sıkıntıları asfalt ile köklü çözüme kavuşturduk. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor“ dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise, “Belediye başkanımıza ve yönetici arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Akşemsettin Mahallemize yapılan bu asfalt çalışmasından dolayı vatandaşımız çok memnun, yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımız Mehmet Kuş’a ve ekibine teşekkür ederim“ ifadelerine yer verdi.

Belediye Meclis Üyesi Abdulkadir Akbaş ve Mahalle Muhtarı Tayyip Teber İzol ise,” Başkanımıza Akşemsettin Mahallesine yapmış olduğu asfalt çalışmasından dolayı teşekkür ederiz. Mahalle sakinleri bu hizmetten çok memnunlar. Bizler de bu memnuniyetinden ziyadesi ile başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Talepleri bir bir yerine getirmeye devam ediyorlar “ diye konuştu.