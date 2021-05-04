banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Başkan Ekinci muhtarlarla bir araya geldi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ilçe muhtarları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Ekinci, muhtarlarla mahalleleri ele alarak, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

ŞANLIURFA 04.05.2021, 20:15
Başkan Ekinci muhtarlarla bir araya geldi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ilçe muhtarları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Ekinci, muhtarlarla mahalleleri ele alarak, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Aslanbaba Mahalle Muhtarı Cemil Talayhan, Sağlamlar Mahalle Muhtarı Aslan Erdoğdu, Anıt Mahalle Muhtarı Ahmet Evcik, Büyükçavuş Mahalle Muhtarı Ahmet Ülüş ve Çiftekuyu Mahalle Muhtarı Hamza Bayar ile görüştü. Görüşmede mahallelerde yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılarak, mahallelerin kalan eksikleri görüşüldü. Özellikle pandemi döneminde tüm muhtarların dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Ekinci, "Muhtarlarımıza tam kapanma döneminde önemli görevler düşüyor. Mahallelerinde olan eksikleri bizlere iletmeleri gerekir. Bu görüşmemiz gayet verimli oldu. Muhtarlarımız ile sık sık bu tür görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Yorumlar (0)
16°
açık