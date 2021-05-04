Başkan Ekinci muhtarlarla bir araya geldi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ilçe muhtarları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Ekinci, muhtarlarla mahalleleri ele alarak, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Aslanbaba Mahalle Muhtarı Cemil Talayhan, Sağlamlar Mahalle Muhtarı Aslan Erdoğdu, Anıt Mahalle Muhtarı Ahmet Evcik, Büyükçavuş Mahalle Muhtarı Ahmet Ülüş ve Çiftekuyu Mahalle Muhtarı Hamza Bayar ile görüştü. Görüşmede mahallelerde yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılarak, mahallelerin kalan eksikleri görüşüldü. Özellikle pandemi döneminde tüm muhtarların dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Ekinci, "Muhtarlarımıza tam kapanma döneminde önemli görevler düşüyor. Mahallelerinde olan eksikleri bizlere iletmeleri gerekir. Bu görüşmemiz gayet verimli oldu. Muhtarlarımız ile sık sık bu tür görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.