Başkan Beyazgül esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ziyaretleri kapsamında Süleymaniye Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye ilçesinde bulunan Süleymaniye Mahallesi’ni gezdi. Beyazgül, vatandaşlar ile esnafın talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyerek taleplerin çözüme kavuşturulması noktasında ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Ziyaret esnasında Beyazgül, çocuklara çeşitli hediye ve oyuncaklar da vererek sevinçlerine ortak oldu.

Ziyaretleri kapsamında dükkanları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Beyazgül’e, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Haliliye Belediye Başkan Vekili Mahmut Ayniberk, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Öte yandan Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Seyit Hışırlı Gençlik Merkezini de ziyaret eden Beyazgül, gençlik merkezinde verilen ney, saz, spor gibi kurslar ile faaliyetleri yerinde gördü.