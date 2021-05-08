Aksoy’dan Kadir Gecesi mesajı

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında, 11 ayın sultanını uğurlarken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini karşılamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Aksoy, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu bereket olan ramazan ayının son günlerini yaşarken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini karşılamanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Aksoy, mesajının devamında, "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Allah’ın kelamı olan kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim, ramazanın kalbi olan bu gecede inmeye başladı. Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında ülkemiz üzerinde oynanan oyunların üstesinden millet olarak yine birlik ve beraberlikle geleceğiz. Bu mübarek gecede semaya açılan eller, ülkemizin ve milletimizin huzuru için dua edecektir. Bu nedenle İslam alemi için ayrı bir önemi olan bu mübarek gece vesilesi ile tüm Müslümanlar, ibadetlerini gerçekleştirecek ve Kadir Gecesi’nin feyzini hep birlikte dua ederek alacaklar. Bu gecenin manevi iklimi ile dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma hissiyatlarımız beslenecek ve gönül dünyamız aydınlanacak. Mübarek ramazan ayını uğurlamaya hazırlandığımız bugünlerde kırgınlıkları bir tarafa bırakıp, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua edelim" ifadelerini kullandı.