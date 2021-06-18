Akçakale’de kırsal bölgelere yakışır yollar yapılıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile kırsalda başlatılan asfalt atağında 5 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu da asfaltlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yalçınkaya “Yıldız ilçenin yıldız mahalleleri olacak” dedi.

İlçe kırsalında kış mevsimi öncesi deforme olmuş yollarda asfalt atağı başlatıldı. Yalçınkaya’nın girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında Pekmezli-Yeşiltepe ile Gölbaşı-Berdi-Ceylanharabesi arasındaki grup yolu asfaltlandı.

Yalçınkaya da beraberinde Başkan Yardımcıları Navi Çokan, Halef Karataş, Kırsal Hizmetler Sorumlusu İbrahim Guda, Meclis Üyeleri İsmail Oldubaş ve Hasan Kayabaş ile 5 mahallenin hizmetine sunulan yolda incelemelerde bulundu. Pekmezli Mahalle Muhtarı Ahmet Esmer de kendilerine eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya sınırda yıldız ilçe ve yıldız mahalleler oluşturma gayretlerinin sürdüğünü belirterek “İnşallah hedeflediğimiz Akçakale, sınırda yıldız ilçe, bu yıldız ilçenin de yıldız kırsal mahalleleri olacak. Bu gayretle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, milletvekilimiz, encümenlerimiz ile insanlara hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah yakında daha güzel şeyler olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Meclis Üyesi Oldubaş da Başkan Yalçınkaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek “Pekmezli-Yeşiltepe, Gölbaşı-Berdi-Ceylanharabesi arası köstebek yuvasından hiçbir farkı yoktu. Başkanımız Yalçınkaya’nın çabaları ile kışa girmeden önce bu yollarımız asfaltlandı” diye konuştu. Meclis Üyesi Kayabaş da mahalle sakinleri adına Başkan Yalçınkaya ve ekibine teşekkür etti.