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325 bin TL para ödüllü proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbi konumunda bulunan ve kısa bir süre önce yıkımı gerçekleştirilerek betondan arındırılan Kızılay Meydanı’na yapılacak proje için ödüllü "Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" düzenliyor.

ŞANLIURFA 21.09.2021, 16:16
325 bin TL para ödüllü proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbi konumunda bulunan ve kısa bir süre önce yıkımı gerçekleştirilerek betondan arındırılan Kızılay Meydanı’na yapılacak proje için ödüllü "Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" düzenliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kente yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için tarihi silueti bozan betonarme yapıları kentin merkezinden arındırarak bir yandan tarihi dokuyu koruyor diğer yandan şehre modern bir görünüm kazandırıyor. Şanlıurfa’da şeffaf bir yönetim anlayışı ile kaynakları planlı, etkili ve verimli kullanarak, alt yapı, üst yapı, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kızılay Meydan Projesinde uygulanacak projeyi yarışma ile belirleyecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla katılımcı belediyecilik anlayışı benimsenerek katılımcılardan Kızılay Meydan Projesi için fikir üretmeleri, projelendirmeleri ve bu projeleri Büyükşehir Belediyesine ulaştırmaları isteniyor. Yarışmada birinciye 100 bin, ikinciye 75 bin ve üçüncüye ise 50 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmada 5 projeye ise 20’şer bin lira ödül dağıtılacak.

Toplam 325 bin liralık ödüllü yarışmaya katılacakların yarışmaya ait bilgilere https://etkinlik.sanliurfa.bel.tr Web adresi üzerinden ulaşabilecekleri açıklandı.

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