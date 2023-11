Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, resmi ziyaret kapsamında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi. Budapeşte’de Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile heyetlerarası görüşme gerçekleştiren Bakan Kacır, daha sonra Szalay-Bobrovniczky ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçladıklarını bildiren Kacır, iki ülke liderlerinin en üst düzeyde sergilediği güçlü irade ve iş birliği vizyonu çerçevesinde, Macaristan'la ilişkileri her alanda daha ileri taşımaya gayret gösterdiklerini söyledi. Kacır, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde, Macaristan'ın ilkeli ve duruş sahibi desteğinin kıymetli olduğuna işaret ederek, Macaristan'ın 2024 yılının ikinci yarısındaki AB Konseyi Başkanlığı'nda, Türkiye AB ilişkilerinde pozitif gündemin geliştirilmesine yönelik desteklerinin devam edeceğine inandığını dile getirdi.



“İkili ticaret hacmimiz, yaklaşık 2 kat arttı”

Budapeşte'de 18 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek, 6. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Toplantısı'yla, ilişkilerin "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" seviyesine çıkartılacağının altını çizen Bakan Kacır, "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık bağlamında, bilim ve inovasyon alanları ile savunma sanayi iş birliğinin özel bir önemi olduğunu düşünüyoruz. 2024 senesi boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın ardından, 2025 senesini Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan etmeyi planlıyoruz. İnovasyon yılı çerçevesinde iki ülkeden bilimsel araştırma kuruluşlarını ve startupları farklı temalar altında bir araya getireceğiz. Türkiye'de inovasyonun öncüsü olan savunma sanayisi alanındaki ortak çalışmalarımızı bu kapsamda hızlandırıyoruz" dedi.

Macaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Kacır, "İkili ticaret hacmimiz, son 17 yılda yaklaşık 2 kat arttı. Karşılıklı yatırımlarımız ve iş birliklerimiz ile 6 milyar dolarlık ortak hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Macaristan'da 500'ü aşkın Türk şirket ve 6 bin vatandaşımız Macaristan ekonomisine katkı sağlamakta. Macaristan'daki toplam yatırımlarımız neredeyse 800 milyon dolara ulaştı. Türk müteahhitlik firmaları, Macaristan'da bugüne kadar 1,8 milyar dolar değerinde 63 proje üstlendi. Türkiye'de de 100'e yakın Macar firma faaliyet göstermekte” dedi.



“Macaristan ile güçlü iş birlikleri oluşturmak istiyoruz”

Savunma Bakanı Bobrovniczky ile görüşmesinde, savunma sanayi firmalarını ikili iş birliğinin merkezine nasıl alabileceklerini konuştuklarını anlatan Kacır, 6 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için, savunma sanayi ve inovasyon dahil her alanda yatırımların karşılıklı olarak artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son dönemde dünyayla rekabet edebilen bir savunma sanayi ekosistemi kurduğunu belirten Bakan Kacır, "2002 yılında bir milyar dolar olan savunma ve havacılık ciromuz, 2022 yılına geldiğinde yaklaşık 12 kat artış gösterdi. Aynı sürede savunma projelerimizin hacmi 5,5 milyar dolardan, 90 milyar dolara çıktı. Yıllık savunma sanayii ihracatımız 240 milyon dolardan, 4,5 milyar dolara yükseldi. Artık 10 milyar dolarlık hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi, savunma sanayi değer zincirine önemli katkı sağlayan 3 bine yakın şirketten oluşan güçlü bir ağa, ve 80 bin kişilik yüksek vasıflı insan kaynağına sahibiz. Tüm dünyanın dile getirdiği gibi artık Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayii ürünleri, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlardır” dedi.

Savunma sanayi alanında Macaristan ile güçlü iş birlikleri oluşturmak istediklerini bildiren Kacır, kısa ve orta vadeli değil, uzun vadeli ve hatta sadece iki ülkenin değil, diğer dost ülkelerin de dahil olacağı iş birlikleri inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Macaristan ile çok yakın zamanda ortak Zırhlı Araç Projesini imzaladıklarını hatırlatan Kacır, projenin Türkiye'den bir Avrupa Birliği ülkesine yapılan yüksek ölçekli ilk zırhlı araç ihracatı olduğu için, tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin siyasi istikrarı, güçlü savunma sanayii, Ar-Ge ve teknoloji ekosistemi ile Macaristan ile her zaman iş birliğine açık olduğunu vurgulayan Kacır, Bakan Bobrovniczky'e misafirperverlikleri için teşekkür etti.



“Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz”

Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky ise, ülke olarak savunma sanayisinin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını söyledi. Ülkelerinin, jeopolitik ve insan kaynakları açısından yatırımcılar için çok uygun olduğuna işaret eden Szalay-Bobrovniczky, bu kapsamda iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.

Szalay-Bobrovniczky, Türkiye gibi Macaristan için inovasyonun çok önemli olduğuna değinerek, "Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz. Son yıllarda gösterdikleri gelişme ve performansla bizim için ilham verici. Görüşmelerimizde daha farklı alanlarda da iş birliği yapmak için anlaştık ve bunun için bir çalışma grubu hazırladık” dedi.