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Yavru karacaya jandarma sahip çıktı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan yavru karacaya jandarma ekipleri sahip çıktı.

SAMSUN 08.06.2021, 16:02
Yavru karacaya jandarma sahip çıktı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan yavru karacaya jandarma ekipleri sahip çıktı.

Salıpazarı ilçesi Alan Mahallesi’nde yol kenarında annesi tarafından terk edilmiş halde yavru karaca bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma ekipleri tarafından yavru karaca bulunduğu yerden alındı. Jandarma karacayı Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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