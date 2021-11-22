Yaralı köpeğe Büyükşehir şefkati

Samsun’da geçirdiği kaza sonucu ayağı kırık halde kaderine terk edilen köpek, Büyükşehir Belediyesi’nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Çarşamba ilçesinde ayağı kırık köpeği gören vatandaşlar durumu ilçe belediyesine bildirdi. Çarşamba Belediyesi tarafından bulunduğu yerden alınan köpek Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne getirildi. Merkezde görev yapan veteriner hekimler tarafından ayağı kırık olan köpek, tedavi altına aldı. Anestezi altında gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla ayağı kurtarıldı. Aradan geçen 1.5 aylık sürede de iyileşti. Kırıkları kaynayan ve ayaklarını kullanabilir hale gelen köpeğin kısırlaştırma işlemi de gerçekleştirildi. Hayata dönen köpek doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Sokak köpeğine müdahaleyi yapan Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veterineri Emre Pınar, "Bize yaralı halde geldi. Ayağı kırıktı. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi genel sağlık durumu oldukça iyi. Şimdi doğal yaşam alanında hayatına devam ediyor" dedi.