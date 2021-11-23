Yakakentli kadınlar fitness ile zayıflıyor

Samsun’un Yakakent İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde verilen "fitness" dansına kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Yakakent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü "Her zaman, her yerde, herkes için eğitim" platformunda ücretsiz olarak fitness, plates ve aerobik eğitimleri veriliyor. Eğitimlere katılan kadınlar Latin dansı fitness eşliğinde hem eğleniyor hem de fazla kilolarından kurtuluyor. Yazın açık havada sahil şeridinde, havaların soğumasıyla birlikte salonda fitness ve aerobik yapıyorlar.

İstanbul Üniversitesi egzersiz ve spor bilimleri Türkiye vücut ve fitness akademisi sertifikası bulunan Esra Yavuz eğitmenliğinde fitness yapan kadınlar, Latin müziği eşliğinde hem spor yapıyorlar hem de form da kalıp zayıflıyorlar.

Müzik ve sporu bir arada yapmanım keyfinin bambaşka olduğuna dikkat çeken Esra Yavuz, kadınların son yıllarda fıtness ve platese büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

Yakakent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Çakır, sporu tabana yaymaya çalıştıklarını ve herkesin spor yapabilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ise kadınların spor yapabilmeleri için Halk Eğitim Müdürlüğü’nün diğer branşlarda olduğu gibi tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Kaymakam Kılıç, halen bu spor için salonlarda 90’ın üzerinde kadının fıtness ve aerobik yaptıklarını sözlerine ekledi.